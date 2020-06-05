Ученые заявили, что коронавирус может поражать клетки сердца

Вирус проникает в клетки сердца и поражает сердечные ткани.

Молекулярные биологи из Германии установили, что новый коронавирус может поражать клетки сердца, а также активно размножаться в них, провоцируя сбои в работе сердца. Ученые опубликовали результаты своего исследования в репозитории bioRxiv.

SARS-CoV-2, как подтвердили исследователи из Франкфуртского университета имени Гете, может как проникать в отдельные клетки сердца, так и поражать целые клеточные культуры сердечной ткани. Ученые провели серию экспериментов, в рамках которых заразили новым коронавирусом клетки сердца, а затем выделили из них жизнеспособные вирусные частицы. Последнее указывает на то, что коронавирус способен размножаться в клетках сердца.

Исследование показало, что коронавирус вызывает массовую гибель кардиомиоцитов, а также препятствует их сокращению, то есть, коронавирусная инфекция может рассматриваться в качестве прямой угрозы для сердца. О том, что коронавирус опасен для сердца, было известно и ранее, но в новой научной работе ученым впервые удалось проследить за тем, как именно SARS-CoV-2 поражается клетки сердечной ткани.

“Мы сомневались в том, что коронавирус может нормально размножаться в сердечных клетках, так как в последних не производится TMPRSS2 — важный для воспроизводства коронавируса фермент. Но опыты показали, что вирус может обходить эту проблему, используя какой-то неизученный биологический механизм”, — говорит Стефани Диммелер, автор проекта.

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