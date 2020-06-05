Після аварії в Норильську Потанін втратив за день $1,6 мільярда

Володимир Потанін, найбагатша людина в Росії, втратив за день $1,6 мільярда через зниження вартості акцій ГМК “Норільський нікель” після розливу палива на належній компанії ТЕЦ.

Зараз стан Потаніна оцінюється в $24,9 мільярда, і він все ще залишається найбагатшою в Росії згідно з даними лічильника Forbes Real Time. До 17:00 мск зниження ціни акцій “Норнікеля” на Московській біржі прискорилося до 9% з 4% на ранкових торгах. Зниження ціни відбувалося поступово.

За оцінкою Forbes, Володимир Потанін увійшов у трійку “рекордсменів-мільярдерів” з найбільшими втратами за день. На першому місці в цій трійці китайський бізнесмен Цінь Иньлинь з втратою $7,5 мільярда, на третьому місці — Марк Цукерберг ($926 мільйонів).

За підсумками 2019 року російську частину рейтингу найбагатших людей за версією Forbes очолив глава і бенефіціаром гірничо-металургійної компанії “Норнікель” Володимир Потанін зі статком у $19,7 мільярда.

За оцінкою Greenpeace, екологічний шкоди водним об’єктам з-за витоку палива під Норильськом може досягти 6 мільярдів руб.

В ефірі телеканалу “Росія-1” перший віце-президент — операційний директор ПАТ “ГМК “Норільський нікель” Сергій Дяченко заявив, що “ні у кого не було ні найменшого бажання приховувати ситуацію і не говорити про розмір цієї катастрофи для нас”.

Аварія на норильській ТЕЦ — це масштабна, екстраординарна екологічна катастрофа. Більше 21 тисячі тонн дизельного пального потрапило в грунт та водні об’єкти. Дяченко докладно розповів про те, що трапилося. За його словами, 29 травня на норильській ТЕЦ в результаті раптового обвалення пальових основ під дизельним танком з резервуара вилилося більше 21 тисячі тонн нафтопродуктів. Сильний потік засмітила прилеглу територію, промислові землі Норильського комбінату і потрапив в безіменний струмок, який впадає в річку Амбарна.