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На сайті «Безсмертного полку» розмістили сторінку «ката НКВС»

05.06.2020

На сайте «Бессмертного полка» разместили страничку «палача НКВД»

На сайті «Безсмертного полку», де кожен бажаючий може розмістити сторінку про свого родича, який брав участь у Великій Вітчизняній війні, була розміщена сторінка про Лаврентія Якушеве, який, за свідченням історика Костянтина Богуславського, був одним з катів НКВС. Про йдеться у колонці Богуславського, опублікованій «Новою газетою».

В даний час сторінку Якушева Лаврентія Трохимовича на сайті «Безсмертного полку» знайти не вдалося, проте в публікації «Нової газети» є скріншот сторінки. На сайті «Безсмертного полку» говорилося, що Лаврентій Якушев був військовим розвідником. Сторінку в честь діда створила його онука, пише Богуславський. Тим часом 8 травня історик в колонці для «Нової газети» писав, що на своїй сторінці в Facebook публікував «один із самих похмурих документів, які коли-небудь мені зустрічалися».

Мова йде про матеріали Військового трибуналу Київського військового округу від 1939 року, коли під суд потрапила група чекістів з НКВС Житомира за «порушення соціалістичної законності». «На десятках сторінок справи радянські чекісти навперебій розповідають трибуналу про технології катувань і розстрілів. Керівником у них був якийсь Якушев Лаврентій Трохимович», — йдеться у колонці.

Зокрема, Богуславський пише, що до розстрілу засудили жінку на дев’ятому місяці вагітності, і один із співробітників НКВС відмовлявся видавати її на розстріл, незважаючи на накази Якушева. Також сказано, що перед розстрілом молодих жінок Якушев з колегами роздягали і “грали з ними в “доктора”. На допитах над в’язнями знущались, зокрема, били палицями і мідними трубами.

Військовим трибуналом Якушев був засуджений до 20 років таборів, але в жовтні 1941 року був звільнений і направлений в мотострілецьку бригаду НКВС. Він дослужився до звання полковника держбезпеки, а в 1948 році очолив контрольно-ревізійну інспекцію хозуправленія Міністерства збройних сил СРСР, а після став начальником господарського управління. Під кінець життя він став письменником. Випустив дві книжки для дітей та юнацтва про подвиги розвідників.

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