На сайті «Безсмертного полку» розмістили сторінку «ката НКВС»

На сайті «Безсмертного полку», де кожен бажаючий може розмістити сторінку про свого родича, який брав участь у Великій Вітчизняній війні, була розміщена сторінка про Лаврентія Якушеве, який, за свідченням історика Костянтина Богуславського, був одним з катів НКВС. Про йдеться у колонці Богуславського, опублікованій «Новою газетою».

В даний час сторінку Якушева Лаврентія Трохимовича на сайті «Безсмертного полку» знайти не вдалося, проте в публікації «Нової газети» є скріншот сторінки. На сайті «Безсмертного полку» говорилося, що Лаврентій Якушев був військовим розвідником. Сторінку в честь діда створила його онука, пише Богуславський. Тим часом 8 травня історик в колонці для «Нової газети» писав, що на своїй сторінці в Facebook публікував «один із самих похмурих документів, які коли-небудь мені зустрічалися».

Мова йде про матеріали Військового трибуналу Київського військового округу від 1939 року, коли під суд потрапила група чекістів з НКВС Житомира за «порушення соціалістичної законності». «На десятках сторінок справи радянські чекісти навперебій розповідають трибуналу про технології катувань і розстрілів. Керівником у них був якийсь Якушев Лаврентій Трохимович», — йдеться у колонці.

Зокрема, Богуславський пише, що до розстрілу засудили жінку на дев’ятому місяці вагітності, і один із співробітників НКВС відмовлявся видавати її на розстріл, незважаючи на накази Якушева. Також сказано, що перед розстрілом молодих жінок Якушев з колегами роздягали і “грали з ними в “доктора”. На допитах над в’язнями знущались, зокрема, били палицями і мідними трубами.

Військовим трибуналом Якушев був засуджений до 20 років таборів, але в жовтні 1941 року був звільнений і направлений в мотострілецьку бригаду НКВС. Він дослужився до звання полковника держбезпеки, а в 1948 році очолив контрольно-ревізійну інспекцію хозуправленія Міністерства збройних сил СРСР, а після став начальником господарського управління. Під кінець життя він став письменником. Випустив дві книжки для дітей та юнацтва про подвиги розвідників.