Від доріг до душових кабінок. Як Зеленський перетворює Україну в сиройплощадку імені себе

Дводенна робоча поїздка Володимира Зеленського в Хмельницьку область, що відбулася 3-4 червня, стала першою з цілої серії його поїздок в рамках передвиборної кампанії партії «Слуга народу» перед місцевими виборами. Ці вибори повинні відбутися 25 жовтня; до них залишилося ще 140 днів, тобто 20 тижнів. А значить, якщо робити поїздки раз в тиждень, то можна встигнути після Хмельницької об’їхати ще 20 областей. Щоб об’їздити всі 24 області без винятку, доведеться кілька таких поїздок провести в спареному режимі — по дві області за один тиждень.

Заради другого терміну

Напевно, могло б викликати здивування, навіщо Зеленський вирішив так явно і настільки міцно прив’язати себе до передвиборчої кампанії «слуг народу» на місцевих виборах. Адже рейтинг цієї партії набагато нижче рейтингу самого Зеленського, а рейтинг місцевих команд «слуг народу» — ще нижче.

На Банковій, звичайно, володіють соціологією. І тому вже розпрощалися з надіями на те, що ця партія зможе повторити свій торішній парламентський успіх і повсюдно завоює більше половини мандатів у обласних, міських, районних радах.

Однак є одна ідея, яка повністю оволоділа самим Зеленським і його офісом. Це ідея другого терміну Зеленського. Якщо місцеві еліти побачать, що другий термін Зеленського неминучий і невідворотний, тоді, переконані на Банковій, вони будуть покірно слухатися Зеленського при будь-яких результатах місцевих виборів.

Саме тому Зеленський впрягся у передвиборну кампанію «слуг народу». Він працює не на партію, а на свій другий термін. На Банковій розраховують, що за активної участі Зеленського партія «Слуга народу» зможе зберегти лідерство за інтегральним рівнем підтримки. Тобто що ця партія на виборах в обласні ради і Київрада сумарно отримає більше голосів, ніж будь-яка інша партія. І це, вважають на Банковій, буде достатньою підставою для того, щоб Зеленський оголосив себе абсолютним лідером електоральних симпатій і підтвердив свій намір піти на другий термін (всупереч своїм офіційним передвиборчим обіцянкам).

Мільярди на піар

Втім, це теорія. А на практиці для реалізації цього плану потрібні дуже великі гроші.

Спочатку у Зеленського не припускали, що місцеві вибори обійдуться дуже дорого. Розрахунок був, навпаки, зробити все дешево і швидко, поки рейтинг Зеленського та його партії був високий. Минулої осені «слуги народу» були впевнені, що місцеві вибори, як і парламентські, будуть проведені достроково. Очікувалося, що вони відбудуться навесні — якщо не в березні, то хоча б у травні.

Однак по мірі наближення весни ставало усе більш ясно, що провести місцеві вибори на півроку раніше терміну не вдасться. І що зберегти до осені високу популярність «слуг народу» не вдасться теж. Ось тоді на Банковій стали думати, як придбати народну любов за гроші.

Про знайдене рішення Зеленський оголосив 11 лютого. Він анонсував, що 1 березня розпочинається реалізація проекту «Велике будівництво».

Спочатку це був виключно проект будівництва доріг. Зеленський повідомив, що в поточному році планується оновити 4 тис. км доріг державного значення, на це передбачено понад 85 млрд грн. Крім того, Зеленський приписав собі плани будівництва місцевих доріг. «Ми ставимо перед собою мету побудувати в цьому році 2,5 тис. км доріг місцевого значення. Для досягнення цієї мети є виділені рекордні 22,2 млрд грн. Це на 70% більше, ніж було витрачено в 2019 році», — повідав Зеленський, промовчавши про те, що будівництво доріг місцевого значення фінансується не з державного, а з місцевих бюджетів.

Іншими словами, заслуги місцевих рад Зеленський приписав собі. Фактично це піар-шахрайство в корисливих цілях — заради підвищення власного рейтингу та рейтингу своєї партії, яка, підкреслимо, зараз ніде в місцевих радах не керує, а значить, ніде не вирішує питань про розподіл коштів місцевих бюджетів.

Такий нехитрий спосіб привласнення чужих заслуг дуже сподобався Зеленському. І дуже швидко проект «Велике будівництво» окрім будівництва доріг охопив ще і майже все інше будівництво, що ведеться на гроші як державного, так і місцевих бюджетів.

2 березня тодішній прем’єр Олексій Гончарук оголосив, що проект «Велике будівництво» стартував. Прем’єр похвалився, що у планах на поточний рік за цим проектом поряд з будівництвом доріг також будівництво більше 100 шкіл, 100 дитячих садів, 100 стадіонів і 200 нових приймальних відділень лікарень».

Фестиваль обіцянок

Зазначимо, що це дозволило багаторазово наростити обіцянки щодо нових робочих місць. Якщо 11 лютого Зеленський розповідав, що масштабне будівництво доріг допоможе створити в Україні близько 12 тис. нових робочих місць, то 2 березня Гончарук пообіцяв вже 150 тис. нових робочих місць (у 12,5 разів більше), які нібито створить уряд завдяки проекту «Велике будівництво».

Правда, вже 4 березня уряду Гончарука довелося піти. Втілення піар-задумки Зеленського лягло на плечі уряду Дениса Шмигаля. Реалізація проекту загальмувалася на пару місяців через карантин. Так що зараз про якісь реальні здобутки говорити явно рано.

Але це не заважає президенту і прем’єру заявляти про ще більш грандіозні плани. 28 квітня Шмигаль оголосив, що в поточному році в рамках проекту «Велике будівництво» уряд планує в одне тільки дорожнє будівництво вкласти 100 млрд грн. За словами прем’єра, це дозволить створити не менше 170 тис. нових робочих місць (зауважимо, це в 14,2 рази більше, ніж пообіцяв Зеленський 11 лютого), в тому числі в суміжних галузях.

Вже є інтерактивна карта проекту «Велике будівництво», де можна помилуватися всіма обіцянками Зеленського та Шмигаля: по дорогах, дитсадкам, школам, стадіонів, амбулаторіям, лікарням. Все це — і те, що встигнуть побудувати, і те, що не встигнуть, — буде пред’являтися на місцевих виборах як заслуга Зеленського та «слуг народу».

Не дарма кажуть, що апетит приходить під час їжі. 20 травня Зеленський на прес-конференції вирішив дати народові ще обіцянок — шкода, чи що. Він оголосив, що має намір знайти фінансування в розмірі $3 млрд (тобто ще близько 80 млрд грн) на будівельну програму по відновленню мостів по всій країні. Ці обіцянки теж щосили будуть піаритися на місцевих виборах.

Експеримент над Хмельницькою областю

Випробувальним полігоном для передвиборних технологій Зеленського та «слуг народу» на майбутніх місцевих виборах якраз і стала Хмельницька область. Зеленський випробував там різні піар-вигадки.

Наприклад, серйозною проблемою було те обставина, що більшість об’єктів, які зараз будуються, будуть здані в кращому випадку лише за місяць-два до виборів. Рішення знайдено просте, як Саакашвілі: Зеленський буде об’їжджати споруджувані об’єкти і піаритися на них так, ніби вони вже побудовані.

Саме так він зробив 3 червня: ознайомився з ходом будівництва дитячого садка в с. Давидківці Хмельницького району. Зараз будинок готовий на 65%, і до 1 вересня об’єкт здадуть в експлуатацію. Принаймні, так обіцяє Зеленський. У телерепортажі люди побачили, як Зеленському доповідають, що загальна вартість проекту складає понад 27 млн грн. А про те, що це гроші не тільки державного, а й місцевих бюджетів, — по телевізору сказати забули, людям це знати не обов’язково.

Свої і без того неабиякі здібності приписувати собі чужі заслуги Зеленський творчо розвинув при відвідуванні лабораторії мікробіологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру Моз України. Прикол в тому, що, як стверджують місцеві джерела, медики були одягнені в захисні костюми від благодійного фонду Петра Порошенка. І тести з коронавирусу вони використовують від того ж фонду.

Також Зеленський скористався поїздкою в Хмельницьку область для роздачі нових обіцянок. На роль щасливих везунчиків були обрані студенти. Зеленський розповів, що в ході зустрічі з ректорами провідних вузів 2 червня він дізнався про одну з великих проблем вищої освіти — відсутність студентських гуртожитків з якісними умовами. «Ми зараз будемо говорити з Міністерством інфраструктури, Прем’єром і Мінрегіоном про те, щоб до «Великого будівництва» додати будівництво гуртожитків в Україні», — заявив Зеленський.

Загалом, вся Україна тепер — «Велике будівництво». А Зеленський — «Великий будівничий». І це великий спектакль на народні гроші буде тривати ще 20 тижнів — до виборів.

Ділова столиця

Від доріг до душових кабінок. Як Зеленський перетворює Україну в сиройплощадку імені себе оновлено: 5 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0