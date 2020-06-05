Аваков розповів про п’ять кроків проти тортур в поліції

Виступаючи на годині запитань до уряду в ході засідання Верховної Ради 5 червня глава МВС Арсен Аваков відзвітував перед депутатами про розслідування інциденту в Кагарлику, де співробітники поліції катували і ґвалтували 26-річну дівчину прямо у відділенні.

Також міністр розповів, які кроки вирішили вжити, щоб уникнути подібних інцидентів.

«За підсумками аналізу цього інциденту на спільному засіданні з комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності прийняли певні рішення про введення додаткових функцій інспекції по особовому складу Нацолиции», — заявив Аваков.

За його словами, йдеться про такі кроки:

У всіх підрозділах полициях буде введена система Custody Records. Тобто повна відеофіксація слідчих дій.

Буде повністю переглянутий кадровий склад інспекції по особовому складу. До її складу включають працівників з досвідом роботи в оперативних підрозділах.

Буде підвищена зарплата і технічно-матеріальне забезпечення самої інспекції — автомобілі для перевірок, камери, для фіксації порушення та ін.

Буде надано право перевіряти будь-які підрозділи і окремих працівників під час несення служби. У будь-який час доби.

При професійному відборі на службу в поліцію, при конкурсах, буде проводитися додаткове психологічне обстеження за новітніми методиками, спрямоване на виявлення ознак прихованої агресії і девіантної поведінки.