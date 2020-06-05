Фонд державного майна України в червні планує оголосити аукціон з приватизації готелю «Дніпро» в Києві. Про це заявив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За словами Сенниченко, аукціон планується провести в середині липня. Також планується місяць експозиції.

За попередніми даними, в об’єкті вже зацікавлені вже близько 30 потенційних покупців. Середня завантаженість номерного фонду в 2019 році склала 52%, середня прибутковість номера – 23 євро. Чистий фінансовий результат готелі «Дніпро» в минулому році склав 146 тисяч гривень.

Як повідомляв SKELET-info, ФДМУ в минулому році перевів до держбюджету майже 2,7 млрд грн. Значна частина цих коштів перерахована протягом останніх трьох місяців 2019 року – таким чином приватизація принесла бюджету понад 500 млн грн.

Також стало відомо, що ФДМУ створював умови для порушення конкуренційного законодавства у діяльності операторів авторизованих електронних майданчиків, які працюють з Єдиною базою даних звітів про оцінку.

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SKELET-info

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Столичний готель «Дніпро» виставлять на аукціон оновлено: 5 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0