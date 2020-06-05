Тільки половина українців вірить у перемогу України над Росією, – опитування

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування, в якому попросив респондентів оцінити перспективи війни.

На цю тему поставили два питання. Так, 37,2% заявили, що Україна доб’ється перемоги над Росією, бо Росія слабка відстала країна, а з Україною весь цивілізований світ, а 31,2% – що Україна ніколи не переможе Росію, оскільки набагато слабкіше політично і економічно.

При цьому, коли у них запитали про більш віддаленій перспективі (хто переможе в майбутньому), то 50,5% вважають, що Україна переможе Росію, а 10,3% вважають, що переможе Росія.

При цьому, приблизно половина громадян виступають за переговори щодо світу на Донбасі (48,8%), виступають проти 35,1% респондентів.

Крім того, 51,1% вважає, що учасники бойових дій – це взірець патріотизму і служіння країні, а 24,1% – що вони відчувають себе вище законів та інших громадян.

Опитування проводилося 26-30 квітня серед 1,5 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.