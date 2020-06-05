Медики назвали фактор, который повышает риск тяжелой формы коронавируса

Ожирение является опасным фактором в случае коронавируса.

Наличие у ребенка ожирения может выступать фактором, повышающим риск развития тяжелой формы коронавируса. Такие выводы сделаны учеными из США по итогам нового исследования.

В рамках своей работы ее авторы изучили данные о 50 детях, которых доставили в больницы Нью-Йорка с тяжелой формой COVID-19. В итоге было установлено, что у 11 из них, что соответствует 22%, имелось ожирение. Подключение к ИВЛ потребовалось девяти несовершеннолетним пациентам, и у шести из них наблюдались проблемы с лишним весом. При этом изначально считалось, что ожирение является опасным фактором в случае коронавируса только у взрослых.

В тоже время исследования показывают, что дети с подавленной иммунной системой, притом независимо от причины таковой, не демонстрировали повышенного риска развития коронавирусной инфекции. Отмечается, что выборка в рамках соответствующей работы являлась относительно небольшой.

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