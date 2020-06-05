Поліція порахувала одиночний пікет «прихованою формою колективного публічного заходу»

Поліція кваліфікувала одиночні пікети як «приховану форму колективного публічного заходу». Про це йдеться в протоколі, складеному на адвоката Данила Бермана після того, як його 31 травня затримали під час одиночного пікету.

Витяг з протоколу наведена в телеграм-каналі «Апологія протесту». «Дії гр. Данила Бермана у складі інших учасників представляють собою не що інше, як приховану форму колективного публічного заходу», — сказано в протоколі Бермана.

Берман і його колега Дмитро Захоплень були затримані 31 травня під час серії одиночних пікетів, на які представники адвокатури вийшли в знак солідарності з колегами Ратмир Жилоковым і Діаною Ципиновой, проти яких в Кабардино-Балкарії порушили справу про застосування насильства щодо поліцейських, повідомляє «ОВС-Інфо». Всього під час пікетів поліцією було затримано сім осіб. Щодо Захватова і Бермана складено протоколи про порушення правил проведення публічного заходу (частина 5 статті 20.2 КоАП).

Нагадаємо також, що 26 травня журналіст «Нової газети» Ілля Азар був затриманий біля будівлі ГУ МВС Москви під час пікету на підтримку арештованого засновника пабліка «Омбудсмен поліції» Володимира Воронцова. 28 травня Тверський районний суд Москви визнав Азара винним за частиною 8 статті 20.2 КоАП РФ («Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування»). Журналіста заарештували на 15 діб. Після цього до будівлі ГУ МВС на Петрівці з поодинокими пікетами на підтримку Азара вийшли інші журналісти, які також були затримані. Проте поодинокі пікети продовжилися.