Степанов визнав, що в МОЗ не все добре

Степанов вважає, що тим, хто збирають підписи за його відставку «байдужа українська медицина».

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прокоментував збір підписів за його відставку, який проходить у Верховній Раді України. Глава Мінохоронздоров’я вважає, що тим, хто збирають підписи за його відставку «байдужа українська медицина».

Про це повідомляє APnews.

Варто нагадати, що в четвер, 4 червня, нардеп від партії «Голос» Олександра Устінова опублікувала копію рішення суду, згідно з яким кримінальне провадження проти Степанова СБУ зобов’язана почати по статті ст. 113 КК (Диверсія).

«Ну це бажання фракції Голос. Їм, мабуть, просто байдужа українська медицина. Вони хочуть, щоб була продовжена та політика, яка була відносно українських лікарів, українських медиків. Зокрема, деякі сьогоднішні депутати фракції Голос мали до неї безпосереднє відношення», — зазначив міністр.

Також чинний глава Моз оцінив свою роботу на цій посаді.

«Є багато чого, що вдалося. Але є, дійсно, ті речі, які ще не вдалися, над якими ми працюємо», — зазначив Степанов.

На його думку, діючому керівництву МОЗ вдалося встановити чіткий контроль над ситуацією з коронавірусом».

«І нам вдалося уникнути питань, пов’язаних з великою піковим навантаженням на українську систему охорони здоров’я», — зазначив міністр охорони здоров’я.