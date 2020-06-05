Вибух у супермаркеті: в Харкові на повітря злетів банкомат

У ніч на п’ятницю, 5 червня, в Харкові підірвали банкомат в Холодногірському районі міста. Викрадена сума встановлюється, повідомляє прес-служба поліції області.

Зазначається, що інформація про вибух по проспекту Слави надійшла в поліцію в 3:10. За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

«Встановлено, що вибух стався в банкоматі, розташованому в приміщенні супермаркету. В результаті пригоди ніхто з громадян не постраждав. Сума завданого збитку встановлюється», — йдеться в повідомленні.

Зараз слідчим вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини і причетні до події особи встановлюються.

Нагадаємо, вночі 14 травня в Харкові підірвали банкомат. На тротуарі біля магазину з підірваним банкоматом були розкидані купюри і касети з грошима.

Раніше повідомлялося, що на Черкащині іноземці підірвали банкомат. На місці злочину правоохоронці виявили кепку і кросівки зловмисників, що дозволило встановити особистості правопорушників і затримати їх.