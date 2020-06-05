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У Харкові неадекватний іноземець накинувся на дівчину з ножем: інцидент потрапив на відео

05.06.2020

У Харкові іноземець напав на дівчину з ножем. Інцидент у Харкові стався 4 червня близько опівночі в районі станції метро «Наукова».

В мережі пишуть, що нападник, ймовірно, був під дією наркотиків. Розбиратися приїхали поліцейські.

У поліції повідомили, що 26-річну харків’янку госпіталізували з ножовим пораненням. Зловмисником виявився 25-річний громадянин Республіки Ємен. Його затримали за статтею «Хуліганство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

Іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, повідомили в обласному главку поліції.

Відео опубліковано у Facebook на сторінці «Харків 1654».

«На Науковій обдолбанний алладін накинувся на дівчину з ножем. Копи для профілактики кілька разів дали йому ляща», — підпис під роликом.

У мережі прокоментували відео і реакцію поліції на нападника.

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