Український автобус-всюдихід отримав дві престижні нагороди

Автобус-всюдихід Torsus Praetorian, розроблений українською компанією Pulsar Expo і словацькою студією Werkemotion, нагородили за видатний дизайн та інновації.

Унікальний позашляховик отримав премії Red Dot Design Award і German Innovation Award від німецьких експертів.

Автобус-всюдихід Torsus Praetorian вперше представили в 2018 році. Авторами проекту незвичайної спецтехніки є українські підприємці Вахтанг Джукашвілі та Юлія Хомич.

Залежно від призначення Torsus Praetorian може бути автобусом з 35 посадочними місцями, швидкою допомогою, пожежним або поліцейським автомобілем. Модель обладнана безальтернативним 6,9-літровим 240-сильним (925 Нм) турбодизель ним двигуном MAN D0836 LFL40, та 12-ступінчастою напівавтоматичною КПП виробництва ZF.