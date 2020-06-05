Венесуела зажадала від Франції видати сховався в посольстві Гуаидо

Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса підтвердив чутки про те, що незаконно проголосив себе президентом Венесуели Хуан Гуаидо переховується в посольстві Франції, і зажадав його видачі правосуддя.

«Ми сподіваємося, що ці уряди Іспанії і Франції) будуть діяти належним чином, дотримуючись законів приймаючої держави, в даному випадку Венесуели, і видадуть втікачів від правосуддя в руки венесуельського правосуддя», – передає РІА «Новини» слова Арреасы в інтерв’ю радіо Union.

За словами міністра, Гуаидо є безпосереднім учасником «Операції Гедеон» – спроби морського вторгнення з метою вбивства президента Ніколаса Мадуро, тому він «зобов’язаний венесуельському правосуддя і народу Венесуели».

Говорячи про посольство Іспанії, Арреаса вказав на сховався там Леопольдо Лопеса, який нібито є ініціатором «Операції Гедеон».

Лопес, як стверджує глава МЗС, продовжує брати участь у змові проти чинного уряду, перебуваючи на території іспанської дипмісії.

На початку травня глава МВС Боліваріанської Республіки Нестор Ревероль повідомив про запобігання морського вторгнення колумбійських бойовиків у Венесуелу. Одним із затриманих, за даними венесуельської влади, виявився агент управління по боротьбі з наркотиками США. Американець заявив, що найманці повинні були взяти під контроль аеропорт і доставити туди Ніколаса Мадуро, якого планувалося вивезти в США.

Пізніше стало відомо, що представники венесуельської опозиції у жовтні 2019 року уклали контракт з американською ПВК Silvercorp на надання «послуг» за повалення президента Ніколаса Мадуро. На шестистраничном договорі між венесуельської опозицією і ПВК Silvercorp виявилася підпис лідер опозиції Венесуели Хуана Гуаидо.

Вашингтон заперечує свою причетність до подій у Венесуелі.

МЗС Венесуели має намір звернутися в Міжнародний кримінальний суд (МКС) і Радбез ООН для розслідування спроб вторгнення в Боливарианскую Республіку.