Кричала на дітей і вимагала 500 грн: спливли подробиці роботи нелегального дитсадка, де померла дівчинка

Нелегальний дитячий садок у трикімнатній квартирі в Запоріжжі, де 29 травня померла однорічна дівчинка Олеся, працював п’ять років і лякав сусідів: звідти доносилися крики.

Щоранку в садок приводили дітей різного віку – від крихітних до старших. Про це розповіла ЗМІ одна з сусідок. За її словами, з квартири постійно було чути плач.

«Сусідка, яка там живе поруч, розповідала, що власниця квартири постійно кричала на дітей. Там з нею живе її співмешканець, він теж кричав на цих малюків. Як батьки залишали там своїх дітей, я не знаю. Там немає дитячих ліжечок, столиків, звичайна квартира», – розповіла жінка.

Судячи по оголошенню нелегального садка, з батьків брали по 200 грн в день. Однак родичка сім’ї загиблої дівчинки говорить, що з них хотіли взяти 500 грн.

Сусідка, що живе в квартирі поруч, розповіла, що коли пригрозила поскаржитися на дитячий плач і крики, співмешканець «виховательки» порізав ним взуття. Після цього сусіди боялися звертатися до когось за допомогою.

«А сама «вихователька» стверджує, що у неї і медичне, і педагогічну освіту. І в своєму оголошенні вона навіть пропонувала приносити їй дітей з проблемами зі здоров’ям, мовляв, вона вміє з ними працювати», – каже жінка.