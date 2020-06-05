Родичі загиблої в дитсадку в Запоріжжі дівчинки розповіли подробиці трагедії

Рідні загиблої в приватному дитячому садку Запоріжжя дівчинки, якій було всього 1,2 рочки, стверджують, що «вихователька» нелегального закладу тепер ходить тільки з охороною, боячись, щоб її не вбили» з-за того, що сталося.

Про це вони розповіли в коментарі Обозревателю. За словами куми сім’ї, мама дівчинки тільки на годину залишила доньку в цій квартирі-садку і більше живої не побачила.

«Вона побігла за паспортом, щоб укласти договір з цим «садком». А через деякий час зателефонувала ця «вихователька» і сказала, що дитина не дихає. Швидку вже викликали батьки, а в «садку» тільки викликали інших батьків, щоб ті забрали своїх дітей. Хоча в двох кроках від будинку дитяча поліклініка, але навіть туди не звернулися. Коли батьки примчали на машині, малятко вже була ледь теплою», – каже Людмила Миколаївна.

Вона додала, що спочатку «вихователька» заявила поліції, що їй привели хворої дитини. А вже після відкриття, коли стало ясно, що дитина захлинувся блювотними масами, сказала, мовляв, Олесю хтось вкусив, дівчинка почала плакати, а вона просто поклала її в іншій кімнаті спати і закрила двері.

Бабуся загиблої дівчинки Наталя Шандиба говорить, що, коли дізналася про трагедію, одразу ж примчала в цю квартиру-сад.

«Там кімната і кухня об’єднані в один простір. Стоїть диван, плазма і кухонні меблі. І все! Ні ліжок, ні столиків для дітей. На стелажі деякі книги. Просто робили вигляд, що це для дітей», – засмучується жінка.

На емоціях після пережитого шоку вона зізнається, що готова сама «розірвати» винуватицю загибелі її маленької внучки.

«Вони її тепер возять під охороною, щоб ми її не вбили. Де ж справедливість?! Прив’язала до лиця дитини подушку і просто задушила», – переконана жінка.