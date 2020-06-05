Рішення про відкриття кафе і ресторанів в Києві перенесли на наступний тиждень

Київ на сьогодні не відповідає вимогам Кабміну для подальшого пом’якшення карантинних обмежень, саме тому 5 червня в столиці кафе і ресторани не запрацювали на повну силу. Рішення про відкриття закладів громадського харчування, а також басейнів відклали на наступний тиждень.

Про це в ході онлайн-конференції 5 червня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Уряд, як ви знаєте, дозволило більшості міст, де показники в межах визначених перейти до наступного етапу послаблень. Зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе і басейни. У Києві на сьогодні один з трьох показників — за кількістю хворих на сто тисяч населення перевищує норму. І сьогодні становить 14,9», — заявив Кличко.

За його словами, столична влада не можуть ризикувати здоров’ям людей і вводити подальші послаблення карантину.

«Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися в карантин?» — сказав мер Києва.

За його даними, рішення про роботу в столиці ресторанів і басейнів місто прийме окремо, грунтуючись на ситуацію із захворюваністю в найближчі дні. Комісія з надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, на наступному тижні.

Зазначимо, що ситуація з коронавірусом в цілому по Україні вже другий день невтішна. Після вчорашнього антирекорду з 588 заразилися за добу 5 червня стало відомо про 533 нових пацієнтів з Covid-19, виявлених за добу.