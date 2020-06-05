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Нафтогаз вирішив торгувати газом через ПриватБанк та Ощадбанк

05.06.2020

НАК Нафтогаз України має намір продавати газ через ряд українських банківських установ, зокрема, Ощадбанк, ПриватБанк.

Як передає Хвиля, про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявив голова ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Максим Рабинович.

Чиновник зазначив, що відповідний роздрібний ринок може відкритися в Україні вже влітку, з 1 липня 2020 року.

«У нас укладені договори з двома найбільшими банківськими мережами і майже укладено договір з найбільшим поштовим оператором (Ощадбанк, Приватбанк та «Укрпошта», — ред). Ми також ведемо переговори з багатьма роздрібними мережами», – підкреслив Рабінович.

За його словами, поки що компанія не планує відкривати центри обслуговування клієнтів в стандартному форматі, а буде працювати через агентські мережі.

Рабинович також розповів, що відомство буде діяти через агентські мережі і вийде за рамки звичного формату роботи. Серед таких він назвав реалізацію ідеї через банківські і великі поштові мережі, а також інші аналогічні сфери.

Додатково до цього в компанії висловили думку, що це створить зручність для українців, які зможуть самі собі обирати прийнятний тариф на газ, поєднуючи свої повсякденні справи з комунальними питаннями.

«Це великі банківські мережі, великі поштові мережі, це ті роздрібні точки, які вже мають певний трафік клієнтів. І клієнтові буде зручно, наприклад, коли він піде вирішувати банківські питання, забрати посилку або відправити лист – заодно вибрати вигідний тариф на газ», – підкреслив Рабінович.

Глава Нафтогазу також уточнив, що надалі компанія планує відкрити власний контакт-центр для нарощування кількості клієнтів, а також онлайн-платформу, яка дозволить українцям отримати доступ до таких послуг, як звірка розрахунків, інформація щодо заборгованості та інші.

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