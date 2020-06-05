Зеленський закликав не ігнорувати засоби захисту: «Сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих»

Якщо тенденція зростання числа інфікованих збережеться і далі, то пом’якшення карантину може призвести до погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Як інформує Цензор.НЕМАЄ з посиланням на прес-службу Офісу Президента, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з главою держави.

«Треба нагадувати людям, що легковажність щодо засобів захисту несе великі загрози під час епідемії COVID-19. Знайти баланс між поверненням до нормального життя і безпекою — складно. Невидима небезпека — найгірша, бо сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих», — зауважив Зеленський.

Зазначається, що уряд все ще йде по обраному плану пом’якшення обмежувальних заходів, однак за умови серйозного погіршення епідеміологічної ситуації графік може бути змінений.

Нагадаємо, раніше прес-служба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом з главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко п’ють каву в кафе.