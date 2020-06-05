Популярна українська телеведуча показала фото без макіяжу

Українська телеведуча Алла Мазур поділилася з фанами новим знімком.

54-річна журналістка, яка восени минулого року підтвердила, що хвора на рак, опублікувала в Instagram новий ліфтолук. Знімок, на якому Мазур зображена в захисній масці без макіяжу, був зроблений в офісі 1+1 перед ефіром.

«Приїжджаєш в ефірний день в офіс – а тут тебе зірки застерігають на кожному кроці. Ну і як не зреагувати на таке? Вдалої і безпечної неділі бажаю усім! І чекаю в 19.30 на 1+1, в ТСН-тижні», – написала телезірка.

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Приїжджаєш в ефірний день в офіс – а тут тебе зірки застерігають на кожному кроці☝️Ну і як не зреагувати на таке?😉🙂 Вдалої і безпечної неділі бажаю усім! І чекаю в 19.30 на #1+1, в #ТСН-тижні. Крім головної сенсації тижня, поговоримо і про це: кому карантин послаблять відзавтра більше? І чи наближаємо цю перемогу – ми самі?😷🙂

Допис, поширений Alla Mazur (@allamazurofficial) 31 Тра 2020 р. о 2:22 PDT

Напередодні Мазур також розповіла, як проходить лікування від раку:

«Дорогі друзі, ми знову разом! Основна частина лікування позаду, прогнози добрі. До медиків звернулась вчасно – показала операція. Сили відновлюються. І можу нарешті повернутись до улюбленої справи. В команду ТСН-тижня: з якою не втрачали зв’язку ні на день. І в студію: де весь цей час були на інформаційній передовій мої любимі колеги. Всім ще раз щиро дякую за підтримку: ця добра енергія справді дуже помічна, я переконалась», – написала телеведуча.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Алла Мазур повідомила, що у неї виявили злоякісну пухлину.