Індія відмовилася від заводу з виробництва автоматів «Калашникова»

Росія продовжує втрачати ринок озброєнь Індії, колись ключового союзника в Азії і найбільшого в регіоні покупця російського зброї.

Як повідомляє The Economic Times, ще один спільний російсько-індійський збройний проект підвисло в повітрі. У глухий кут зайшли переговори про створення СП з виробництва автоматів Калашникова (АК-203) у місті Корва.

Проект заводу потужністю 70 тисяч гвинтівок на рік, який планували запустити в цьому році, передбачав повну локалізацію виробництва в Індії з передачею Делі всіх технологій.

Однак ціна, яку запросила російська сторона, не влаштовує партнерів. Переговори тривав, але шанси на компроміс невеликі, кажуть джерела The Economic Times.

Проект, який, як очікувалося, зробить Індію першою зарубіжною країною, що виробляє «двохсоту» серію автоматів бренду «Калашников», обговорюється більше року. Він був узгоджений на рівні прем’єр-міністра Нарендри Моді і президента Володимира Путіна навесні 2019-го.

У лютому 2020 року Федеральна служба з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Росії оголосила, що розраховує на виготовлення першої партії індійських АК-203 вже в поточному році.

Раніше, нагадаємо, Індія відмовилася купувати комплекси С-400, заморозила спільний з РФ проект по розробці винищувача п’ятого покоління на базі Су-57, а також відкинула ідею побудувати завод з виробництва вертольотів «Ка».

З російського зброї Делі поступово переходить на американське: загальна сума контрактів, укладених з Пентагоном з 2007 року, перевищує 20 млрд доларів.

У лютому стало відомо про підготовку ще двох великих угод на загальну суму 3,5 млрд доларів. Мова йде про закупівлю партії з шести ударних вертольотів AH-64E Apache на суму 930 млн доларів 24 вертольотів морського базування MH-60R Seahawk в комплекті з ракетами на загальну суму 2,6 млрд доларів.