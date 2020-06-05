Facebook почав відзначати повідомлення контрольованих державою ЗМІ, щоб люди могли зрозуміти, хто стоїть за новинами, які вони бачать в соцмережі. Про це повідомляє прес-служба Facebook.

«Ми хочемо допомогти людям краще зрозуміти, хто стоїть за новинами, які вони бачать у Facebook. Кілька місяців тому ми оголосили про нашому плані маркувати засоби масової інформації, які повністю або частково перебувають під редакторським контролем їх уряду, і сьогодні ми починаємо наносити ярлики на ці контрольовані державою засоби масової інформації» ,- зазначено в повідомленні.

Відзначається, що контрольовані державою ЗМІ рідко розміщують рекламу в США. Тим не менш цього літа у Facebook почнуть блокувати рекламу в цих ЗМІ в США з-за обережності, щоб забезпечити додатковий рівень захисту від різних видів іноземного впливу у громадських дебатах перед виборами в США в листопаді 2020 року.