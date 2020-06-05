В Одеській області підозрюваний у браконьєрстві скоїв наїзд на прикордонника

У Ренійському районі Одеської області правопорушник, тікаючи від покарання, скоїв наїзд на прикордонника. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Тікаючи від покарання, порушник вчинив наїзд автомобілем на прикордонника»,- зазначено в повідомленні.

4 червня ввечері прикордонники Ізмаїльського загону затримали сімох чоловіків, які займалися браконьєрської діяльністю на озері Кагул. Не реагуючи на вимогу правоохоронців про зупинку, водій спробував втекти на «Ниві» і травмував прикордонника. Зупинити транспортний засіб вдалося тільки після попереджувального пострілу вгору.

За незаконний вилов риби були направлені повідомлення у Ренійське відділення Нацполиции. Водія, який скоїв наїзд на прикордонника, затримали. Здоров’ю травмованого прикордонника нічого не загрожує.