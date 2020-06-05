Пункти пропуску на Донбасі відкриють з 10 червня — штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил готується до відкриття пунктів пропуску на Донбасі з української сторони з 10 червня.

Про це йшлося 5 червня на нараді з протидії поширенню коронавіруса під головуванням Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба глави держави.

«У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що з 10 червня готуються до відкриття контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування», — сказано в повідомленні.