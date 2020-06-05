Штовхнули і пішли далі: У США поліцейські травмували літнього чоловіка під час протестів

Під час проведення акцій протесту в місті Буффало (штат Нью-Йорк) співробітники поліції так штовхнули старого, що він втратив свідомість.

Момент зіткнення поліцейських з літнім чоловіком потрапив на відео. На кадрах можна побачити, як пенсіонер один йде до правоохоронців. Один з поліцейських штовхає протестувальника в груди, той втрачає рівновагу і вдаряється головою об бетонний шар. Чоловік втрачає свідомість, на голові з’являється кров. Далі поліція ігнорує потерпілого, допомогу йому надають нацгвардейцы.

Відомо, що потерпілому 75 років, він госпіталізований, зараз його стан стабільний.

Головний міський комісар поліції заявив, що поведінка його підлеглих було «ганебним», двоє співробітників відсторонені від виконання обов’язків. Інцидент буде розслідуваний.