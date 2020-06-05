ЄС продовжив заборону на в’їзд для іноземців: коли планують скасувати

Міністри внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити заборону на в’їзд іноземців в ЄС до 1 липня.

Про це повідомила єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон. Також вона додала, що це тільки попередня дата, заборона на в’їзд може бути продовжений і після 1 липня.

«Заборона на в’їзд з-за меж ЄС продовжили до кінця місяця, щоб створити належні умови для поступового відкриття кордонів», – підкреслила Йоханссон.

Таким чином, туристи з країн, які не входять в Шенгенську зону, не зможуть відвідати ЄС. Однак заборона не торкнеться громадян Великобританії, але всі вони повинні будуть пройти обов’язкову 14-денну обсервацію при в’їзді в Євросоюз.

Що стосується критеріїв, для кого і як відкривати кордони, то в найближчі дні продовжаться консультації з цього питання між Єврокомісією та країнами-членами. Одночасного відкриття для всіх країн не буде.