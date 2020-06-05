Укравтодор розширює систему WiM

У 2020 році Укравтодор планує встановити у 15 областях України 23 майданчики Weigh-in-Motion (WiM), зазначено на офіційній сторінці Укравтодор у Facebook.

WIN- це сучасна технологія виявлення перевантаженого транспорту; цілодобовий моніторинг руху; автоматична фіксація порушень (фіксується номерний знак, габаритні розміри, маса, кількість осей, швидкість тощо); а найголовніше мінімальний вплив людського фактору.

Вже оголошено 19 тендерів. Крім того, ще 25 майданчиків у 16 областях планується встановити за рахунок програми підвищення безпеки руху.

Наразі у рамках пілотного проєкту встановлено 6 майданчиків WiM навколо Києва. У період з 19 грудня 2019 року до 31 травня 2020 року зафіксовано 1 153 587 вантажних автомобілів, що порушили встановленні габаритно-вагові обмеження, а це майже кожна друга вантажівка.