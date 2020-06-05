Супротивникам поправок наказано сидіти мовчки

Відмова Цвк надати доступ до ЗМІ для агітації проти зміни Конституції робить майбутнє голосування ще більш нелогічним.

Член Цвк РФ Майя Грішина заявила, що закон про проведення загальноросійського голосування щодо зміни Конституції не передбачає агітації. Можливо тільки інформування, підкреслила вона. Подібним чином Гришина відреагувала на яке надійшло до ЦВК лист організаторів кампанії «НІ», які виступають проти зміни Конституції у бік ще більшої концентрації влади в руках президента і його можливості залишатися в своєму кріслі аж до 2036 року.

Відповівши таким чином учасникам кампанії «НІ» (а їх Маніфест підписали вже майже 60 тисяч осіб) Гришина зробила хорошу заявку на розвиток своєї професійної кар’єри. Влада, безсумнівно, оцінить її принципову позицію. Так що не виключено, що якщо чинна голова російського Цвк продовжить коливатися не повністю синхронно з «генеральної лінії партії» і відставка Елли Памфілової все ж відбудеться, то на зміну їй прийде хтось на кшталт Гришиній.

Тепер по суті питання. Очевидно, що якщо просто заради спортивного інтересу опитати дюжину відомих політологів та політтехнологів про те, що ми бачимо зараз на телеекранах і вуличних білбордах по темі голосування за поправки до Конституції, то всі вони скажуть, що це саме агітація, а не «інформування». Причому, як справедливо вказують учасники кампанії «НІ», це виключно агітація за поправки. Тим, хто проти, відстоювати свою позицію на тих же майданчиках не дають.

Коли черговий відомий артист або піаніст, млосно заглядаючи в душу телеглядача, розповідає йому з екрану, що під час гастролей він бачить, як поважають нашу культуру за кордоном, то будь політтехнологу очевидно, що це ніяке не інформування, а чистої води агітація. Вже не кажучи про те, що якщо нашу культуру і без того цінують у світі, то навіщо захищати її ще і в російській Конституції? Що загрожує їй вдома?

Власне, «інформування» в таких рекламних роликах якраз майже відсутня, оскільки ніякої конкретики вони не містять — не називається ні стаття, про яку інформує» відома персона, ні зміст цієї статті, ні, тим більше, її колишній вигляд. Це чиста агітація, вміло б’є не по свідомості, а за емоціями громадян. Це не пояснення суті поправок, а гра на почуттях звичайних людей, заглатывающих политпиар разом зі своєю вечерею.

Втім, глибоко занурюватися в телеефір і не треба. Досить зайти на сайт самого Центрвиборчкому, щоб побачити таку назву розділу: «Загальноросійський голосування з питання схвалення змін до Конституції Російської Федерації». Тобто, голосувати будемо за «схвалення», і ніяк інакше. Саме формулювання на сайті ЦВК і є практично неприхована агітація «за». Причому, займається цим орган, якому згідно із законом належить стояти над уподобаннями виборців!

Між тим, даний інформування громадян Росії щодо того, задля чого затівається весь цей спектакль, дійсно потрібно. Бо так вже склалося, що все, що стосується зобов’язань влади по відношенню до народу, у нас є туманною абстракцією. Ці зобов’язання влада виконує тоді, коли визнає потрібним і можливим, незалежно від того вписані вони в будь-який закон або навіть в Конституції чи ні. А ось що стосується її прав чи зобов’язань народу по відношенню до держави (тобто, по відношенню до влади, режиму) — тут все залізобетонно.

Простий приклад. У пункті 3 статті 67 Конституції україни («Про захист суверенітету і територіальної цілісності Російської Федерації») говориться, що кордони між суб’єктами РФ «можуть бути змінені з їх взаємної згоди». Однак у багатьох, думаю, ще свіжі в пам’яті спогади про зміни кордону між Чечнею і Інгушетією, вироблених незважаючи ні на які протести інгушів. Кремль в цій історії лише тихо відмовчався. Зрозуміло, що в конфлікті між маленькою Інгушетією і набагато більш важливою для Путіна Чечнею російський президент завжди на боці останньої. Але чого тоді варто пункт 3 статті 67 Конституції РФ?

Продовжуємо інформувати. В статті 68 Конституції (про культуру і мову державоутворюючого народу) говориться, що «Російська Федерація гарантує всім її народам право на збереження рідної мови, створення умов для її вивчення та розвитку». Однак у липні 2018 року був прийнятий федеральний закон, згідно з яким вивчати мову титульної нації республіки, що входить до складу РФ, фактично необов’язково (обов’язковий лише російська мова, а інші — «вільний вибір» за заявою батьків учнів).

Очевидно, що якщо національний мову в республіці вчити не потрібно, це означає, що вивчати його і не будуть, скоротять кількість годин, кількість викладачів і поступово він буде йти з ужитку. Тобто мови народів національних республік приречені цим законом на неминуче вмирання… Тому знову повторимо. Чого варто стаття Конституції, яка як шістка тузом б’ється федеральним законом, прийнятим за дорученням президента?

Порожнім звуком залишаться і зобов’язання держави перед пенсіонерами, які прописані у пункті 6 статті 75 Конституції. Там говориться: «У Російській Федерації… здійснюється індексація пенсій не рідше одного разу на рік». Проте на скільки саме вони будуть індексуватися — про це ні слова. Тобто якщо, припустимо, реальна інфляція буде 20%, а пенсії проіндексують на 4%, то все в порядку. Пенсіонерів, в цьому випадку, очевидно повинно втішати те, що зниження реального розміру їх пенсій на 16% (20% — 4%) пройде строго в рамках Основного закону…

Проте, обговорюючи строго в рамках дозволеного Цвк інформування громадськості зміст двохсот з гаком поправок до Конституції, не будемо забувати, що більшість з них покликані зіграти роль димової завіси для головної. Тієї самої, про яку государеві артисти і піаністи з екрану ТБ навіть не згадують, але заради якої весь сир бор зі зміною Конституції і затіяно. А саме, заради пункту 3(1) 81 статті, з якої випливає «обнулення» попередніх президентських каденцій Володимира Путіна і можливість його переобрання, починаючи з 2024 року, ще на два терміни по шість років кожен.