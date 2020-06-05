Кулеба розповів, куди українці зможуть полетіти у відпустку цього літа

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна веде переговори з деякими країнами для відкриття авіасполучення.

Про це він розповів в ефірі «Сніданку з 1+1». Зокрема, Туреччина вже готова відкрити кордони для українських туристів, переговори з Грецією та Іспанією тривають. Як уточнив Кулеба, Україна планує відкривати авіасполучення від 15 червня.

«Звичайно, ми можемо відкритися, але треба, щоб наші партнери теж відкрилися. Тому ми зараз ведемо переговори з країнами, щоб вони відкривались для нас і щоб наші літаки могли вже регулярно мати рейси», – пояснив міністр.

«Ми вже поговорили з Туреччиною, і вона вже готова приймати українських туристів. Працюємо з Грецією, з Іспанією. Тобто з країнами, які найбільш популярні серед українців», – зазначив він.

При цьому він зазначив, що в Іспанії ситуація дуже складна: вони планували відкриватися для сусідів – Франції та Португалії, – але «там непроста пандемиологична ситуація, тому вони перенесли відкриття».

Кулеба додав, що українська сторона розраховує на повне відновлення авіасполучення вже протягом липня-серпня.

«Але ми виходимо з того, що в цілому за другу половину червня країни будуть приймати рішення про те, коли і на яких умовах відкриватися. Тому в принципі ми поступово будемо розраховувати на відновлення авіасполучення вже протягом липня-серпня», – заявив він.