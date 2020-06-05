У “Слуги народу” підняли питання закону про особливий статус районів Донецької та Луганської областей

Народний депутат і член фракції “Слуга народу” Сергій Литвиненко підняв питання закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це він заявив сьогодні на мітингу.

За його словами, це потрібно, щоб придати динаміку Мінським процесу. “Ще в грудні, в Парижі, президент Зеленський підтверджував, що закон “Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей”, існує як тимчасовий, і ми вже тричі продовжували його дію”, – зазначив Литвиненко. При цьому нардеп говорить про те, що “ЛДНР” вже направили в Тристоронню контактну групу свій варіант законопроекту про особливий статус: “А ми ж далі продовження строків ніяк не можемо зрушитися з місця.

Давайте вже хоч якось відреагуємо на їх пропозиції або внесемо і розглянемо свій законопроект і в цілому додамо хоч якусь динаміку Мінським переговорів і переговорів в “нормандському форматі”.