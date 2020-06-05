На Львівщині продовжили карантин ще на тиждень

У Львівській області карантин вирішили продовжити ще на тиждень через велику кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Повідомляється, що в області спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих. «За попередню добу, як і усі попередні, найбільші показники захворюваності показує саме Львів.

Враховуючи, що показники постійно зростають і впевнено наближаються до позначки 100 нових інфікованих на добу, про послаблення карантинних заходів не йдеться», — сказав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Голова області додав, що останнім годиною спостерігається масове недотримання карантину серед людей, саме це і стає причиною погіршення епідеміологічної ситуації.