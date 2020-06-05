Рада збільшила штраф за ігнорування чиновниками запиту депутата в 35 разів

Сьогодні Верховна Рада підвищила штрафи за ігнорування звернень народних депутатів чиновниками майже в 35 разів. Законопроект №3354, який регулює покарання за це правопорушення, підтримали 329 депутатів.

Таке рішення було прийнято під час засідання парламенту у п’ятницю, 5 червня.

Так, відповідно до змін у ст. 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за відсутність відповіді на офіційне звернення нардепа зріс з 170-255 грн до 5900-8500 грн.

При цьому якщо посадові особи відмовляються відповідати на запит повторно, їм доведеться заплатити вже не 425-850 грн, а 8500-11900 грн штрафу. Також якщо чиновник не вклався у встановлений законом термін відповіді на запит, він заплатить 8500-13600 грн.

Раніше це злочин каралося штрафом 3500-4250 грн. За таке ж правопорушення вчинене повторно штраф підвищився з 4250-6800 грн до 13600-17000 грн. Крім того, штраф за невиконання посадовою особою законних вимог депутата, створення штучних перешкод його роботі і надання свідомо неправдивої інформації збільшився з 1700-17000 грн до 17000-34000 грн.

Якщо чиновник відмовляється виконати законні вимоги комітетів Ради чи тимчасових слідчих комісій, він заплатить штраф 17000-51000 грн. Раніше він становив 8500-34000 грн.