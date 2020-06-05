Уряд підвищив зарплату міру Києва до 19 тис. грн

Кабінет міністрів підвищив посадові оклади міському голові Києва та іншим чиновникам міських і селищних рад.

Про це йдеться у змінах до відповідної постанови на урядовому порталі.

Зокрема, посадовий оклад мера та голови КМДА підвищено до 19360 грн з 17760 грн, його першого заступника та секретаря Київради — до 16940 грн (з 15540 грн), заступників — до 15125 грн з 13880 грн.

Крім того підвищено посадові оклади керівників і спеціалістів усіх міських та районних адміністрацій, а також виконавчих органів селищних рад.

Окрім зарплат чиновникам нараховуються надбавки за інтенсивність праці та вислугу років.

Нагадаємо, Верховна Рада на період карантину обмежила розмір заробітних плат у держсекторі десятьма мінімальними окладами, тобто максимум складає 47 тис. грн.

Уряд також рекомендував обмежити розмір заробітної плати керівників державних банків, членів їх правлінь і наглядових рад на період карантину на рівні 47 тис. грн.