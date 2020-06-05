У Львові водій накинувся на пенсіонерку і намагався викинути її з автобуса (відео)

У Львові водій автобуса накинувся на літню жінку, яка не заплатила за проїзд, та хотів викинути її з транспорту. Про це у спільноті “Варта-1” в Facebook написала Тетяна Ареф’єва.Повідомляється, що інцидент стався 1 червня у 40-му автобусі (АА 8727 ТО).

“Старенька жінка сіла тихенько в автобус, нікого не чіпала. Як виявилось, не мала грошей, щоб оплатити проїзд. Водій вийшов зі своєї кабіни та стрімко пішов до неї. Далі він почав її хапати та силою виштовхувати з автобусу. Це був жах!”, – зазначила жінка.

Вона додала, що люди заплатили гроші за проїзд бабусі та намагались дати ще грошей.

“Ми намагались дати ще грошей на випадок, якщо в когось не буде змоги оплатити, але він відмовився. Я в шоці! Такого ще не бачила. Як в автобус пускати людей без масок, – то норма, бо він заробляє на них, а як провезти стареньку без змоги оплатити, то ні і треба руки розпускати. Ганьба. Невже не соромно?”, – додала жінка.

У коментарях люди обурилися такою поведінкою водія та зазначили, що не вперше у Львові так ведуть себе водії транспорту.