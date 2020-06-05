Російський авторинок вилетів у кювет: Спад продажів перевищив 50%

Продажі нових легкових автомобілів і LCV (легкі комерційні автомобілі) в Росії в травні 2020 року скоротилися на 51,8% в порівнянні з показником за аналогічний період минулого року і склали 63 033 шт., повідомила Асоціація європейського бізнесу (АЄБ).

При цьому за січень – травень продажі впали на 25,7% в річному вираженні, до 643,9 тис. шт.

«У цьому місяці ми знову спостерігаємо значне зниження продажів нових автомобілів – на 51,8% порівняно з травнем 2019 року, що не дивно, так як автосалони Москви, Санкт-Петербурга і більшості регіональних дилерів були закриті протягом усього місяця. Технічні центри змогли відновити роботу, і, відповідно, потік клієнтів почав потроху зростати. Ми розраховуємо, що в червні на тлі розпочатого ослаблення обмежень на більшій частині території країни ситуація дещо покращиться, що позитивно вплине на стійкість дилерської мережі. Реалізація першого пакету заходів державної підтримки буде сприяти поступовому відновленню ринку в другому півріччі», – прокоментував голова комітету автовиробників АЄБ Томас Штэрцель, слова якого наводяться в повідомленні.

За даними АЄБ, лідером серед автовиробників на російському ринку традиційно залишається «Автоваз», однак за підсумками травня концерн скоротив продажі Lada на 46%, до 15,6 тис. авто, продаж Niva склали 1 тис. автомобілів. На другому місці південнокорейська компанія Kia – її продажі в травні впали на 59%, до 8 тис. машин. Замикає трійку Hyundai – компанія скоротила продажі на 57%, до 6,5 тис. авто. Слідом ідуть Renault – 5,6 тис. проданих у травні авто (-47%) і Toyota – 4,5 тис. машин (-43%).

Минулого місяця російська автомобільна промисловість зіткнулася з найбільшим місячним падінням роздрібних продажів за всю історію збору статистичних даних, повідомляли в АЄБ. Продажі нових легкових автомобілів і LCV в «чорний квітень» впали на 72,4%.