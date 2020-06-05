У Twitter заблокували відео Трампа. Президент говорив про «насильство і анархію з боку лівих угруповань» і «велику трагедію»

У соціальній мережі Twitter заблокували відеоролик президента США Дональда Трампа, присвячений пам’яті Джорджа Флойда.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Уточнюється, що мультимедіа тривалістю близько чотирьох хвилин, опубліковане на сторінці Трампа, було позначений як “заблоковане у зв’язку зі скаргою правовласника”.

У ролику Дональд Трамп висловлювався про смерть Джорджа Флойда. Президент говорив про “насильство і анархію з боку лівих угруповань” і “велику трагедію”, а також про роботу правоохоронних органів.

При цьому промова Трампа на відео супроводжувалася знімками і доріжками, знятими під час протестів у США.

Повідомляється, що команда Дональда Трампа звинуватила соціальну мережу і засновника Twitter Джек Дорсі в цензурі “об’єднання єднуючого і життєствердного послання від президента”. Також в компанію звернулися з питанням про ті, хто подавши скаргу на відео і яке авторські права було порушено.