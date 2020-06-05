Ображений на Порошенка в тилу Зе. Хто такий новий глава розвідки Кондратюк

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив на посаду керівника Служби зовнішньої розвідки України Валерія Доондратюка.

Іншим указом він звільнив Валерія Євдокимова той протримався на посаді всього дев’ять місяців.

Валерій Кондратюк народився 1 січня 1970 року. Він носить звання генерал-лейтенанта, працював на дипломатичних посадах, зокрема, був старшим помічником аташе з питань оборони посольства України у США. В СБУ відповідав за зв’язок з іноземними розвідками. Колишній керівник Служби безпеки України Олександр Якименко стверджував, що Кондратюк був завербований ЦРУ ще в 90-ті роки.

Також є інформація, що кар’єрним зростанням Кондратюк зобов’язаний тому, що сприяв вербування майбутнього глави СБУ Валентина Наливайченка (у 2001-2003 роках той був консулом посольства України у США). Має відношення до організації «Помаранчевої революції». Пишуть, що Кондратюк був присутній на обіді Віктора Ющенка з головою СБУ Ігорем Смешком, після якого почалася історія з отруєнням Ющенка. Що робив Кондратюк з 2004 по 2014 рік – історія замовчує, але після «Майдану» Кондратюк став генералом і рік пробув начальником Департаменту контррозвідки СБУ, отримавши призначення від в. о. президента України Олександра Турчинова. До 15 жовтня 2016 працював начальником Головного управління розвідки Міноборони України (цю посаду він отримав нібито завдяки знайомству з тоді главою АП Борисом Ложкіним). З 15 жовтня 2016 року — заступник голови Адміністрації президента України Петра Порошенка.

Був призначений на цю посаду після загибелі свого попередника Андрія Таранова – той розбився в Києві на водному мотоциклі. За одними даними, подав у відставку 14 квітня 2019 року, за іншими – 19 квітня, у день дебатів Порошенко і Володимира Зеленського на стадіоні «Олімпійський». Причиною прохання послужили розбіжності з президентом. У заяві, опублікованій ЗМІ, Кондратюк викрив патрона в узурпації влади і привласненні досягнень у військово-дипломатичний сфері. Він також пред’явив Порошенко претензію, що той не надав підтримку, коли Кондратюка звинуватили в причетності до вербування Наливайченко. «Відсутність публічної підтримки з Вашого боку на тлі цих не спростованих брудних звинувачень звільняє мене від морального зобов’язання продовжувати працювати під Вашим керівництвом», — йдеться в заяві держчиновника.

У результаті він був звільнений з посади 4 вересня того ж року, але вже новим президентом — Зеленським. Не все очевидно і в сімейних справах Кондратюка. Його брат Володимир працював заступником глави адміністрації Кіровоградської області, де курирував підакцизні товари. У 2007-2008 роках його підозрювали в «кришуванні» обороту контрафактної горілки. У 2014 році Володимир Кондратюк став заступником голови департаменту Податкової служби України Віталія Герца.

При реформуванні ДПАУ в ДПСУ, Кондратюк перейшов на роботу в Черкаській області, де мав проблеми з розкраданням акцизних марок, а в результаті — кримінальну справу, до якого у правоохоронців так і не дійшли руки. Є відомості, що не без зусиль брата Валерія. У листопаді 2015 року Валерія Кондратюка звинуватили в приховуванні від декларування маєтки з критим басейном та дитячим майданчиком на 484,9 квадратних метрів в елітному котеджному містечку Києва. Право власності на будинок було оформлено ще в 2012 році, тому його потрібно було вказати у декларації за 2013 рік, чого майбутній глава розвідки не зробив.

У свіжій декларації, датованої 5 червня 2020 року, Кондратюк вказав членів сім’ї — дружину Тетяну, дочку Софію і синів Олександра і Даніеля. Житловий будинок з тією ж площею, що і будинок, куплених у 2012-му, два гаражних боксу на 41,4 і 20,9 квадратних метра, земельну ділянку площею 1000 квадратних метрів у Києві та ділянка на 1198 квадратних метрів в легендарних Старих Петрівцях Вишгородського району Київської області, квартира в Києві на 40,8 квадратних метрів, у якій частка Кондратюка становить 25%, 50% записані на дружину і ще 25% на сина. Також за Тетяною Кондратюк числиться земельна ділянка на 950 квадратів у Вишгородському районі та гаражний бокс в Києві.

Задекларував голова Служби зовнішньої розвідки України та фамільні коштовності — прикраси з дорогоцінних металів дружини і дочки, і власні годинник BREGUET — їх мінімальна вартість в Україні становить 6,3 тис. доларів США, максимальна — 52,5 тис. доларів. Валерій Кондратюк водить TOYOTA SIENNA 2013 року випуску, Тетяна Кондратюк — LEXUS GX 460 випуску 2010-го. У 2019 році Кондратюк отримав в Дус 296,2 тис. гривень як “грошового забезпечення”, і 4172 гривень від гаражно-будівельного кооперативу “Ямській”. На рахунках головного розвідника України — 7 тис. гривень, 400 доларів і 3 тис. євро. У його дружини доходів немає, зате є рахунки в банку — на 141,3 тис. доларів США, 5447 євро і близько 30 тис гривень, плюс 25 тис доларів готівкою.