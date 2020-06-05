У лабораторіях України масово спалахнув COVID-19: може вірус «вирватися» назовні

У черговому лабораторному центрі України відбувся спалах захворюваності коронавірусом. У Харківській області позитивний результат виявили у п’яти епідеміологів, юриста, водія і декількох санітарів.

Це вже не перший подібний випадок, раніше на Волині відразу чотири співробітники Любомльського лабораторного центру також заразилися COVID-19. Тим часом в Україні заговорили про недостатньому дотриманні заходів безпеки і вірогідною витоку інфекції з лабораторії при роботі з тестами.

Масове зараження в лабораторії

У Харківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України COVID-19 заразилися 10 співробітників. Двоє з них – 32-річна та 62-річна жінки – у стані середньої тяжкості, вони госпіталізовані. Інші знаходяться на самоізоляції.

Як повідомляє директор Харківського обласного лабцентра і головний санітарний лікар Харківської області Любов Махота, захворюваність працівників не пов’язана з виконанням професійних обов’язків.

«У них не було контакту з хворими і біоматеріалом. Вони проводять статистичну роботу. Епідрозслідування показало, що це занесення ззовні. Деяких співробітників доставляли на роботу на мікроавтобусі, велика частина хворих користувалася цим мікроавтобусом. Ймовірно, від чоловіка співробітниці», – пояснила директор лабцентра в коментарі журналістам.

Волонтер з Харкова Наталія Попова, яка займається проблемами медичної сфери в місті, повідомила OBOZREVATEL, що ймовірність попадання вірусу ззовні існує. Але питання більше полягає в тому, як він потрапив в лабораторію, а чому стільки людей заразилася.

«Я спілкувалася з десятками медиків, які працюють з COVID-19, і побачила дві складових. Це інфекційна лікарня, де лікарі працюють по 24 години на добу без зупинки. Їх втому могла вилитися в те, що під час проходження дезінфекції, вони пройдуть її швидше, ніж треба, пропустять якесь місце, наприклад, на стикуванні рукавички з костюмом. І в мене язик не повертається назвати це халатністю», – каже Наталя.

«Друга складова: я ще не бачила жодного лікаря, який зіткнувшись з COVID-19, ігнорував би техніку безпеки. У мене зараз головне питання, скільки захисних костюмів було в наявності в цьому лабцентре. Попередньо, я знаю, що вони були, але я хочу знати, що їх було достатньо. І в принципі хочу знати за вимогами, що люди працюють і дотримуються протоколи Моз», – додала волонтер.

Зараження в лабораторіях

Після декількох подібних випадків пішли розмови про те, що співробітники лабораторії можуть заражатися при роботі з тестами. У коментарі OBOZREVATEL на умовах анонімності співробітник одного з лабораторних центрів України, вірусолог, який безпосередньо займається перевіркою тестів на COVID-19, підтвердив дану інформацію.

«Звичайно, ніхто не застрахований від імовірності підчепити вірус від своїх близьких або знайомих, ми ж не живемо на роботі. І навіть при всіх методах захисту неможливо виключити варіант, що ти заразився всередині лабораторії під час роботи», – сказав він.

«Порвалася рукавичка, не помітив, несвідомо почухався. По собі знаю, що під кінець дня люди вже виснажені до межі, і буває ловиш себе на тому, що ти настільки втомлена, що навіть деякими заходами безпеки просто зневажаєш. Іноді буває, що треба зробити щось дуже швидко, і можеш навіть костюм не надіти, а обійтися звичайним халатом», – розповідає вірусолог.

Однак, він все ж зазначає, що вище ймовірність заразитися за стінами лабцентра, ніж при роботі всередині.

«Оскільки лабораторія безпосередньо з пацієнтами не працює, а тільки із зразками, то ймовірність заразитися практично немає. Зразки тестів у нас ніхто просто так не відкриває, все робиться в спеціальному боксі, там є витяжка, фільтрація повітря, тобто аерозоль так просто у відкритий простір не потрапить. Вірогідність тут 1-2%, максимум 5%, це моя думка», – говорить він.

Екс-директор Центру грипу Олександр Гриневич в коментарі також підтверджує, що можливість заразитися коронавірусом в лабораторії мінімальна: «Навіть якщо уявити, що стався витік, місце негайно дезінфікують, є певні інструкції. Тому, швидше, захворювання у Харківському лабцентре – це наслідок побутових контактів вже поза лабораторії».

Фахівці говорять, що людський фактор тут дійсно відіграє велику роль, адже в реальності не завжди вдається чітко слідувати рекомендаціям.

«Теоретично запобігти таке можна, якщо всі будуть чітко дотримуватися інструкції і дотримуватися всіх правил. Але це в ідеальному варіанті, а в реальному житті це важко. І стосується не тільки співробітників лабораторії, але і всіх медиків», – пояснив Гриневич.

Ще один спосіб, як можна запобігти поширенню захворювання – проводити масове тестування медиків і співробітників лабораторії. Але, як пояснює вірусолог українського лабцентра, тут є дві сторони медалі.

«Візьмемо типову центральну районну лікарню, там працює приблизно 40-50 чоловік, і їх привозять до нас на аналізи. Питання, а в яку чергу їх ставити, коли їх робити? Нам кожен день лікарні привозять своїх пацієнтів на аналіз, когось на перевірку перед операцією, кого-то на одужання, кого-то за підозрою, є важкі симптоми і потрібно дізнатися точно. Результатів вони чекають по 3-4 дні, і приплюсуйте сюди ще всіх медпрацівників», – каже він, зазначаючи, що поки реалізувати такий сценарій не вдасться.