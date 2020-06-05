Хто може очолити «Укрзалізницю»?

В «Укрзалізниці» триває конкурсний відбір на посаду голови правління компанії. Фаворитами перегонів стали нинішній в. о. голови правління, фігурант кримінальних справ і газівник з «Укртрансгазу».

Офіційно «Укрзалізниця» (УЗ) почала відбір кандидатів на посаду голови правління ще в лютому.

Для кандидата на посаду був прописаний ряд вимог, серед яких три роки досвіду в управлінні великими компаніями, досвід роботи на рівні керівника великої залізничної або транспортної компанії, успішний досвід управління портфелем капінвестицій і т. д.

Прийом документів, за офіційними даними, закінчився ще в березні. Однак після введення в Україні карантину наглядової ради прийняв рішення продовжити термін відбору кандидатів

Як заявив в інтерв’ю ЦТС член наглядової ради УЗ Олег Журавльов, на 23 березня подали документи понад 90 людей, з них три жінки. Наступними етапами, за словами Журавльова, на засіданні Наглядової ради 15-17 квітня планувалося проводити фінальні зустрічі з відібраними в short list кандидатами.

«Передбачалося заслухати три-п’ять кандидатів і потім винести одну кандидатуру на погодження Кабінету міністрів», — уточнив Журавльов.

За інформацією джерел в УЗ, попередньо в основний short list увійшли п’ять кандидатів. В основному, це залізничники, але не тільки. БЦ дослідив, хто претендує на посаду голови правління УЗ?

1. Іван Юрык

Фінансист, в основному займався інвестиційними проектами. Екс-голова представництва американської інвестиційної групи компаній Blackstone в Україні.

З 2014 по 2016 рік Юрык працював у Міністерстві фінансів, де керував службою міністра. Перед тим, як стати членом правління УЗ в 2018 році, працював в Офісі залучення та підтримки інвестицій Уряду UkraineInvest. Там займався залученням інвестицій у сектори економіки, в тому числі в інфраструктуру.

Зв’язку. З одного боку Юрика відносять до команди екс-глави УЗ Євген Кравцова, при якому він прийшов в УЗ. З іншого боку, його вважають протеже нинішнього міністра інфраструктури Владислава Криклія, який позитивно оцінює його.

2. Роман Веприцький

Раніше в ЗМІ Веприцького називали основним претендентом на посаду голови УЗ. Очевидно, не без участі в поширенні цієї інформації самого Веприцького.

До 2015 року він обіймав різні посади в Харківській облраді. Свій шлях в УЗ Веприцький почав у 2017 році з посади заступника директора з економічних питань регіональної філії УЗ – Південно-Західна залізниця (ПЗЗ). У тому ж році він очолив ПІВДЕННО-західної залізниці.

В 2019 році, після виїзної інспекції Транспортного Комітету ВР Центрального та Приміського вокзалів, Веприцький «йде» з поста глави ПЗЗ через рішення суду поновити на цій посаді екс-главу ПЗЗ Григорія Бевза, який звільнився з цієї посади в 2017 році.

Знову в залізничному секторі Веприцький з’являється перед призначенням в. о. голови УЗ Юрика в квітні цього року. Тоді його кандидатуру на пост керівника компанії наглядова рада не підтримав. Однак він отримав посаду директора з інфраструктури УЗ і члена правління.

Зв’язку. Романа Веприцького пов’язують з колегою президента України Володимира Зеленського з «95 кварталу» Олександром Пікаловим.

Щодо Веприцького відкрито дві кримінальні справи, пов’язаних з тендером по створенню системи продажу квитків на Бориспільський експрес, а також за висновком без тендеру контракту на облаштування пропускної системи для зони перебування пасажирів перед посадкою в Бориспільський експрес.

3. Ігор Прокопів

У 2018 році Ігор Прокопів обіймав посаду заступника міністра енергетики. До цього, з 2014 по 2017 рік був головою правління «Уктрансгазу» (УТГ), що входить до НАК «Нафтогаз». Ще раніше працював у структурі оператора газорозподільної системи «Івано-Франківськгаз».

Керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв конфліктував з Прокопивым, звинувачуючи його в неефективному управлінні та корупції. Прокопів говорив, що конфлікт виник із-за небажання «Нафтогазу» втрачати контроль над УТГ.

Компанія «Калан», якою володіє сім’я І.прокопіва, в 2018 році брала участь в аукціоні з продажу нафтогазових ліцензій.

Зв’язку. Під час роботи в УТГ Прокопів вважався креатурою тодішнього прем’єра Арсенія Яценюка і його соратника Андрія Іванчука. Зараз, за словами співрозмовників БЦ, Прокопів заручився підтримкою нинішнього прем’єра Дениса Шмигаля.

4. Григорій Бевз

У 2017 році Бевз очолив філію УЗ «Південно-західна залізниця» (ЮЖЗД). У січні 2018 року проект «Залізниця без корупції» звинуватив Бевза в приховуванні доходів, після чого той звільнився з ПЗЗ.

Однак у грудні 2019 року Вінницький апеляційний суд відновив Бевза в посаді. У квітні 2020 року Бевз повторно був звільнений з УЗ.

Григорій Бевз до лютого 2020 року був співвласником вагонобудівного Дослідно-механічного заводу Карпати». У 2012-2016 роках був директором заводу.

Зв’язку. Бевза називають лобістом компанії «Анвитрейд», яка входить в групу Wexler Петра Белза. В 2018-2019 роках «Анвитрейд» був великим постачальником дизельного палива для УЗ.

5. Желько Марчек

З 2016 року був членом правління УЗ. Курирував кадрові питання.

До цього працював менеджером з HR в компаніях «Укрросметал», «Нова пошта», Starlightmedia, «Дніпроспецсталь». З 1990 року 14 років очолював філію mcdonald’s в Україні та Румунії.

З лютого по квітень 2020 року був в. о. голови правління УЗ. Офіційна версія звільнення – кадровик не зміг реалізувати непрофільні активи «Укрзалізниці», затягував з термінами реструктуризації «певних кредитів».

За неофіційною версією, після призначення в. о. голови УЗ Марчек почав призначати на ключові посади «своїх» людей.

За інформацією УП, з подачі Марчек на закупівлі УЗ був призначений фігурант розслідування про схеми сина Гладковського Шиганов Юрій.

На посаду керівника департаменту з правових питань Марчек запропонував суддю Подільського районного суду Ноздрякова Станіслава, який до цього жодного дня не працював в УЗ.

Зв’язку. Желько Марчека вже давно називають креатурою «наглядача за УЗ» київського бізнесмена Станіслава Лєснікова.

Хто подавався на конкурс, але не пройшов

Як стало відомо БЦ з джерел в УЗ, свої кандидатури на посаду голови правління висунув екс-керівник «Укрзалізниці» Євген Завгородній, екс-заступник інфраструктури України Олександра Клитина, а також протеже одного з найвідоміших «постачальників» УЗ – Ярослава Дубневича – Іван Грунык.