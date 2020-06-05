Сенат США визначився з новими санкціями проти Nord Stream 2

Сенатори США визначилися з переліком нових санкцій проти проекту «Північний потік-2» і до кінця тижня внесуть на розгляд відповідний законопроект.

Документ, запропонований сенатором-республіканцем Тедом Крузом і сенатор-демократ Джин Шахін, передбачає санкційні заходи проти сторін, які беруть участь у роботах, пов’язаних з прокладкою трубопроводу, а не тільки безпосередньо в укладанні труб.

Під санкції також потраплять та сторони, що надають послуги андеррайтингу, страхування або перестрахування судів, повідомляє Reuters з посиланням на текст ще не опублікованого проекту.

Нові санкції проти другої гілки «Північного потоку» підтримують обидві партії, що дає можливість затвердити законопроект дуже швидко, незважаючи на президентську виборчу кампанію», говорив 26 травня Річард Гренелл, колишній американський посол у Берліні, а нині – виконуючий обов’язки директора національної розвідки США.

«Конгрес повинен знову здійснити рішучі дії і встати на шляху цього трубопроводу», – сказала сенатор Шагін. Її співавтор Круз підкреслив, що законопроект «ясно дає зрозуміти, що ті, хто пов’язаний із судами, прокладывающими трубопровід, зіткнуться з серйозними і негайними санкціями».

Нагадаємо, будівництво коштував 10 млрд євро газопроводу було зупинено пакетом американських санкцій в кінці грудня минулого року, коли по дну Балтійського моря залишалося укласти трохи більше 100 км труби.

Це змусило російських чиновників сісти за стіл переговорів з Україною і укласти новий 5-річний контракт на транзит, незважаючи на численні обіцянки повністю припинити його з 2020 року.

Президент РФ Володимир Путін запевнив, що «Газпром» здатний добудувати газопровід своїми силами і запустити його найпізніше в першому кварталі 2021 року.

Єдине доступне «Газпрому» судно, здатне укладати труби на потрібній глибині, – побудований в Китаї «Академік Черський» – у лютому вийшло з порту Знахідки і до квітня дісталася до Європи, 9 травня кинувши якір недалеко від порту Мукран в Німеччині, де знаходиться логістичний термінал проекту будівництва газопроводу.

У порту також знаходиться трубоукладочная баржа «Фортуна» російського АТ «МРТС», яку влада Данії визнали, що не відповідає технічним вимогам: у судна немає системи динамічного позиціонування.

Нагадаємо, з травня 2019 року в Європі вступили в силу поправки до Газової директиви, які поширили на морські газопроводи, які походять з третіх країн. За нормами ЄС, однієї компанії заборонено бути одночасно і постачальником газу, і власником труби. Для «Газпрому» це означає неможливість використовувати більше 50% потужності «Північного потоку – 2» навіть у разі добудови.

У травні суд ЄС відхилив позов Nord Stream 2 AG проти європейського законодавства, а Федеральний мережеве агентство Німеччини відмовилося надавати проекту винятки із загальних норм.