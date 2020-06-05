Зеленський попросивши Папу Римського допомоги у визволенні українців, утримуваних РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з Папою Римським Франциском. Як повідомляє пресслужба глави держави, розмова відбулась у розвиток діалогу, започаткованого під час офіційного візиту Зеленського до Ватикану 8 лютого.

“Сторони обговорили сьогоднішню кризову ситуацію, спричинену пандемією COVID-19, насамперед гуманітарні виклики, що постали перед світом”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, понтифік відзначив, що цінує прагнення України до солідарності.

“Підтримка Вашої Святості у питанні єдності, солідарності та відкритості Європи є важливою для України. Важливо вже зараз працювати над відновленням взаємної довіра та зміцненням взаємодії на континенті””, – зауважив Президент. Він поінформував Папу Римського про успішні заходи, вжиті Україною під час карантину, зокрема про онлайн-формат навчання школярів. Було також відзначено добрий приклад окремих українських церков у підтримці запроваджених урядом карантинних обмежень.

Президент також поінформував Його Святість про безпекову ситуацію на Донбасі та звернувся до Святого Престолу з проханням про допомогу у визволенні українців, незаконно утримуваних на окупованій частині Донбасу, в окупованому Криму та в Росії. “Ми шукаємо рішення для просування вперед у мирному врегулюванні. Україна не піде на порушення “червоних ліній” стосовно власної безпеки, суверенітету й територіальної цілісності”, – заявив Зеленський. Його Святість подякував Президентові України за спроби мирного врегулювання, а також відзначив, що опікується питанням звільнення засудженого в Італії українського військовослужбовця Віталія Марківа.

Понтифік попросив Володимира Зеленського переказати вітання українському народу, до якого Папа почувається близьким серцем. Співрозмовники також обговорили двосторонню співпрацю в гуманітарній сфері. Домовлено зміцнити взаємодію у питаннях охорони здоров’я й захисту довкілля та реалізувати спільні ініціативи в цьому напрямі. Президент підтвердив запрошення Папі Франциску здійснити візит до України.