«Коба Руставський» відсвяткував своє звільнення під акомпанемент «антизлодійського» закону

У четвер, 4 червня 2020 року, о 13:05 Верховна Рада України під оплески керівників Міністерства внутрішніх справ прийняла законопроект №2513, яким запроваджуються зміни до Кримінального кодексу, спрямовані проти так званих «злодіїв в законі».

За півтори години до цього на ганок будівлі Шевченківського районного суду Києва у медичній масці та супроводженні адвокатів вийшов неголений 47-річний уродженець Грузії Коба Шемазашвіліякий відомий у певних колах в якості короля злочинного світу на прізвисько Коба Руставський» та яскравого представника руставського клану на чолі з Лашею Шушанашвілі.

Поправивши медичну маску, Коба Шалвович глибоко вдихнув свіже повітря, попрямував на стоянку, де запаливши цигарку. У руках він міцно тримав ухвалу, яку щойно проголосив слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва Євгеній Сидоров.

Згідно її тексту, служитель Феміди повністю відмовив у задоволенні клопотання заступника прокурора міста Києва Євгена Стояновського щодо наявності підстав для подальшого тримання під вартою злодія в законі «Кобі Руставського», екстрадиції якого за скоєння ряду злочинів (серед яких легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом та організація підготовки вбивства іншого «короля» злочинного світу Володимира Джанашія на прізвісько «Ладо») домагається Королівство Іспанія.

Кращої усмішки долі для Шемазашвілі, особливо на тлі завершення парламентської епопеї з прийняттям «антизлодійського законопроекту» та обіцянок очільника Нацполіції Ігоря Клименка приструнити «королів злочинного світу», годі було й чекати. Хтозна, чи сприйняв це попередження від поліцейського генерала «Коба Руставський» на свою адресу, коли прямував надалі столичними вулицями в салоні іномарки.

Достеменно відомо лише, що більшість думок та уваги після свого звільнення «король злочинного світу» приділив улюбленій жінці. Яскравий доказ цього — розкішний букет рожевих троянд, який Шемазашвілі презентував Еці Кобахідзе 3 червня 2020 року.

Як раніше писав Dетектив-Info, саме по обіді того дня «Коба Руставський» вперше за останні три місяці переступивши поріг свого столичного помешкання. На волю «злодія в законі», що перебував у міжнародному розшуку близько трьох років та був затриманий на початку березня на Осокорках, відпустила колегія суддів Київського апеляційного суду.

Ця подія спричинила скандал та справжній «розбір польотів» в силових структурах. На фоні чуток про нібито фінансову зацікавленість окремих високопосадовців та служителів Феміди (буцімто, загалом звільнення «Кобі Руставського» обійшлося в еквівалент близько 2 млн. дол.), всі причетні до «саги Кобі Руставського» знімають з себе відповідальність, натякаючи: «шукати крайніх» слід, але не в їхніх лавах.

На тлі цього та свята Шемазашвілі Dетектив-Info запропонував самому Кобі Шалвовичу поспілкуватися з приводу обставин його пригод. На жаль, «король злочинного світу» відмовився від коментарів (зокрема, й щодо питань, які раніше були підняті в матеріалі «Стидоба через Кобу»), але його адвокат Богдан Біленко виявився більш схильним до розмови з пресою.

В інтерпретації захисника, праворуч Шемазашвілі є сфальшованим відлунням оголошеного ще за часів президентства в Грузії Міхеїла Саакашвілі «полювання на відьом».

«Людину звинувачують у скоєнні злочинів на території Іспанії, де вона ніколи, аж до моменту його першої екстрадиції на початку 2010-х років, не була. Закиди правоохоронців абсурдні — мовляв в процесі легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, він придбав автомийку та приміщення для відправки посилок, а також передавав інформацію від одного брата Шушанашвілі іншому (згідно фабули кримінальної справи в Іспанії, «Коба Руставський» разом із лідером «руставського клану» Лашею Шушанашвілі та його братом Кахабером обговорював організацію вбивства іншого «короля злочинного світу» «Ладо», якого згодом розстріляли у французському Марселі — Ред.), — каже адвокат Біленко. — Але ж, ніяких документів, що мали б підтверджувати факт покупки саме Шемазашвілі якихось активів не містить докуметального підтвердження. Що ж стосується братів Шушанашвілі, то з урахуванням їх родинних зв’язків незрозуміло, їм набагато легше було спілкуватися між собою та дійти згоди у питаннях, що їх бентежать, аніж робити це через Кобу».

Юрист запевняє, що звільнення «Кобі Руставського» з-під варти 3 червня 2020 року відбулося з повним дотриманням норм закону, а в суді другої інстанції під час розгляду екстрадиційного питання присутність адвоката чи прокурора не є обов’язковою.

«Колегія зважила на п’ять неявок прокурора по справі, розцінивши це як фактичну відмову від підтримки позиції відомства. Та ухвалила абсолютно закон рішення, на противагу тому, яким нашого клієнта було заґратовано навесні поточного року, коли під тиском Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції та Офісу генерального прокурора слідчий суддя пішла на кричущі порушення», — резюмував Біленко.

У свою чергу, прокурор відділу міжнародного співробітництва прокуратури міста Києва Павло Рак у розмові з автором цих рядків заявив, що не може надавати оцінку судовим рішенням. Але додав, що вважає позицію «апеляшки» розглядати скаргу «Кобі Руставського» без участі представника державного обвинувачення «неправильним кроком», який не узгоджується з нормами КПК України.

Як би там не було, наразі екстрадиційна перевірка щодо Кобі Шемазашвілі триває. Де-юре рядків його домашнього арешту спливає 8 червня 2020 року.