Бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим тиші, поранено військового

Протягом 5 червня бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення, повідомляє штаб операції Об’єднання єднаних сил.

Зокрема, на східному напрямку бойовики обстріляли українські позиції неподалік Павлополя, Опитного та Широкиного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а оборонців Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

З українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, противник вів вогонь поблизу Новоолександрівки зі стрілецької зброї.

У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. Завдяки рішучості та влучності українських захисників загарбники припинили свою активність”, – зазначається в повідомленні. При цьому на ділянках розведення режим припинення вогню дотримувався, додали в ООС.