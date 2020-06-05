Україну на вихідних накриє тепло до +32: з’явився свіжий прогноз

На території України в вихідні, 6-8 червня, буде тепла погода. Періодичні дощі прогнозують у західних областях, а в східних, південних і центральних температура підніметься до +30…+32.

Відповідний прогноз з’явився на сторінці «Українського гідрометцентру» у Facebook. Так, захід країни у наступні три доби, крім періодичних дощів, чекають грози та пориви вітру до 15-20 м/с. Вночі очікується близько +12…+17 градусів, вдень +20…+26.

На решті території передбачається суха погода, лише вдень 6 червня місцями пройде невеликий дощ, також можлива гроза. Температура вночі очікується в межах +11…+16 градусів, вдень близько +24…+29.

«7-8 червня у східних, південних і центральних областях місцями +30…+32», – йдеться в пості.

У Києві вихідні будуть сухими, лише 6 червня у другій половині дня можливий короткочасний дощ, вітер сильним не буде. Вночі очікується як мінімум +14…+16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +26…+28 градусів.