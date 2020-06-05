Зв’язав, погрожував ножем і зґвалтував: під Дніпром затримали чоловіка, який поглумився над двома школярками

У Кам’янському поліція вийшла на слід злочинця, який поглумився над двома школярками 11 і 12 років. Чоловіка шукали півтора місяці, зараз підозрюваний затриманий і 4 червня поміщений у СІЗО.

Затриманий виявився місцевим жителем, раніше судимим. На рахунку 41-річного громадянина тюремні терміни за зґвалтування, погрозу вбивством, грабежі і розбої.

Обчислити підозрюваного допоміг фоторобот, складений зі слів постраждалих. Орієнтування розіслані в підрозділи поліції та ЗМІ. До розслідування, крім оперативників, підключилися кінолог зі службовим собакою, а також підрозділ аэроподдержки.

Нагадаємо, злочин проти двох дівчаток у Кам’янському було скоєно 18 квітня. Чоловік, погрожуючи ножем, зв’язав неповнолітніх і зґвалтував їх. Злочинець втік, захопивши з собою особисті речі дівчаток.