Лукашенко анонсував запуск першого блоку Белаес

«Перший блок [Белаес] буде введений буквально днями», — заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 червня. Днем раніше президент заявив, що АЕС запустять «протягом декількох днів». У Міненерго планували фізичний пуск в липні.

На зустрічі з Орбаном Лукашенко заявив про готовність прийняти експертів МАГАТЕ, ЄС, інших міжнародних структур, щоб вони переконалися в тому, що Белаес не загрожує ні самим білорусам, ні сусідам. Також він запропонував поділитися своїм досвідом у будівництві атомної електростанції.

— Ви будуєте таку саму атомну станцію, як ми побудували і закінчуємо будівництво в Островці. Перший блок буде введений буквально днями. Це (будівництво нових енергоблоків. — Прим. ред.) дуже важливо для Угорщини. У нас є колосальний досвід спільного будівництва АЕС з росіянами. Скажу більше: наші будівельники її побудували самі під патронатом та інжинірингових контролем Росії. Тому у нас є досвід. Росіяни дуже задоволені нашими будівельниками і запрошують нас будувати такі станції за кордоном, насамперед у Єгипті, — сказав Лукашенко.

4 червня під час прийняття кадрових рішень по новому складу уряду глава держави заявив, що протягом декількох днів запустять перший енергоблок Белаес.

— Хто б міг подумати, що білоруси зможуть це зробити. Буквально протягом кількох днів ми запустимо перший блок електростанції. І не треба страждати, що її нікуди дівати буде — народу віддамо. Будуть млинці випікати на електроплиті, будуть на електричних автомобілях їздити. Це треба, це майбутнє. Знайдемо ми, як знизити вартість цієї електростанції і тарифи на електроенергію, — сказав президент.

Терміни пуску першого енергоблоку не раз зсувалися. У квітні міністр енергетики Білорусі розповів, що фізичний пуск першого енергоблоку запланований на липень 2020 року, а енергетичного — на вересень-жовтень.

Отримати інформацію з приводу пуску першого енергоблока на Белаес TUT.BY не вдалося.