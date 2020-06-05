Країни ЄС домовилися не відкривати зовнішні кордони раніше 1 липня

ЄС планує продовжити закриття зовнішніх кордонів до кінця червня.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на єврокомісара з внутрішніх справ Ильву Юханссон.

Багато урядів країн Європи погодилися до кінця червня відкрити внутрішні кордони, сказала вона. Тепер Євросоюзу належить домовитися про подальші кроки для того, щоб на початку липня відкрити зовнішні кордони ЄС, уточнила Юханссон.

Внутрішні кордони країн ЄС поки що закриті щонайменше до 15 червня. З однієї країни в іншу в межах союзу можна виїхати тільки за «невідкладній справі. Яке діло вважати невідкладним, вирішують національні уряди країн ЄС, а не інституції союзу.