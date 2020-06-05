«Він просто зійшов з розуму»: Гордон зробив заяву про найвідомішому російському пропагандисте

Відомий український журналіст Дмитро Гордон у своєму інтерв’ю телеведучому Василю Голованову розповів про своє ставлення до російським пропагандистам Ользі Скабеевой і Володимиру Соловйову.

В інтерв’ю відомому українському телеведучому Василю Голованову на телеканалі «Україна 24» журналіст Дмитро Гордон розповів, як ставиться до російським ведучим Ользі Скабеевой і Володимиру Соловйову.

Про це повідомляється на YouTube-каналі Дмитра Гордона.

«Я думаю, що вона дуже добре займається своєю справою — пропагандою офіційних російських поглядів. Вона це робить талановито.

Вона, звичайно ж, ідеологічний ворог будь-якого українця, який розуміє, що відбувається між нашими країнами», — сказав Гордон, зазначивши, що сперечатися з пропагандистської цікаво. Також журналіст висловив думку про іншому російському телеведучого Володимира Соловйова.

«Соловйов останнім часом здувся. Він став заїждженої платівкою. До того ж він, мабуть, став пити або нюхати. Він просто зійшов з розуму», — зазначив Гордон. Він додав, що з Соловйовим йому спілкуватися вже неинтересн