Без габаритної ручної поклажі, альо з дешевшими квитками: посткарантинні вимоги МАУ до пасажирів

В Україні 5 червня відновилося внутрішнє авіасполучення. Перші літаки МАУ сьогодні вилетіли з Києва до Одеси.

На черзі – міжнародні рейсі, які полетять від 15 червня. Але для безпеки пасажирів авіакомпанії змінюють традиційні правила авіаперельотів.

Зокрема, в МАУ оновлюють процес купівлі квитків. Про це розповів президент авіакомпанії МАУ Євгенієм Дихне в інтерв’ю “Факти ICTV”. За його словами, компанія планує змінити процес купівлі квитків, завдяки чому вони стануть дешевшими. Також зміниться розмір ручної поклажі. “Ми вводимо нові правила купівлі: розраховуємо зробити квиток дешевшим та простішим. Буде базовий тариф, де всі послуги вказуватимуться додатково в покупці.

Для всіх пасажирів буде обмежено розміри ручної поклажі, адже саме зайві речі створюють скупчення людей на борту, які додають ризиків”, – розповів Євгеній Дихне. Крім того, директор компанії переконує, що під час перельоту працівники МАУ будуть стежити за самопочуттям пасажирів й регулювати кількість людей в салоні, щоб не виникало скупчень. Зміни торкнуться також і харчування – вся їжа буде ретельно запаковуватися, а вода подаватиметься тільки в пляшках Президент МАУ каже, що нині важко спрогнозувати, як будуть відновлюватися міжнародні авіаперельоти після 15 червня. І точної інформації наразі про відкриття рейсів, наприклад, до курортних країн теж немає.

Поки ж МАУ чекає сигналу до початку роботи. “Поки важко припустити. Однак ті, що українцям дозволять літати за кордон, ще не означає, що їх там чекатимуть – поки у світі жорсткі заходь поведінки із новоприбулими іноземцями”, – прокоментував Дихне. Крім того, він розповів, що компанії доведеться скоротити штат і з 2,5 тисяч працівників залишиться – 900. Дихне зауважив, що для МАУ це болісний процес, але завдяки цьому вдасться “забезпечити умови виживання компанії до 2021 року”.