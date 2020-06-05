Повінь – зміна системи

Menu
Close

Друга хвиля пандемії на Близькому Сході: в Іраку вперше зафіксували понад 1000 випадків COVID-19 за добу

06.06.2020

В Іраку вперше з початку пандемії коронавірусу зареєстрували понад 1000 нових випадків зараження за добу, загальна кількість інфікованих наближається до 10 тисяч.

Про це повідомляє Reuters. За останні 24 години в країні виявили 1 006 нових випадків COVID-19.

Показник нових випадків інфікування потроївся за останні три тижню. Від COVID-19 в Іраку померли не менше 285 осіб.

Тім годиною в сусідньому Ірані за добу зафіксували 2886 нових випадків коронавірусу. Всього з початку пандемії COVID-19 діагностували у 167 156 осіб, 8 134 пацієнти померли, пише Anadolu. Добовий показник нових випадків зараження зменшився в порівнянні з вчорашнім днем, коли хворобу підтвердили у 3 574 осіб.

Це рекордний приріст з початку пандемії. Останні дні в Ірані щодня реєстрували більше 3000 нових випадків зараження, що може вказувати на те, що в Ірані починається друга хвиля коронавірусу.

Читайте також:   COVID-19 розширює кордон зараження на окупованому Донбасі: лікарні переповнені
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *